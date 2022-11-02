Ученые восстановили внешность «вампира» по геному: эксперты показали, как он выглядел

Специалисты реконструировали лицо человека, жившего в 18 веке в Гризуолде, штат Коннектикут (США). Бедра мужчины были скрещены, что позволяет предположить, что местное население считало его вампиром.

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Об этой информации сообщили в LiveScience, передает «УРА-Информ».

Анализ ученых показал, что мужчине на момент смерти было около 55 лет, и он болел туберкулезом. Исследователи также обнаружили, что у нее была светлая кожа, карие или светло-карие глаза, черные или каштановые волосы и несколько веснушек на лице.

Необычная история покойного

Ученые проанализировали положение ног и черепа мужчины и обнаружили, что его тело было эксгумировано и перезахоронено после захоронения. Это часто практиковалось, когда человека считали вампиром. По мнению ученых, больных туберкулезом в прошлом часто считали вампирами.

«Останки были найдены с удаленными и скрещенными на груди бедренными костями. «Поэтому он не мог атаковать живых», — сказала Эллен Грейтак, директор по биоинформатике в Parabon NanoLabs и технический руководитель компании Snapshot Advanced DNA Analysis.

Ученые извлекли ДНК из человеческих костей для анализа. Они сочли это довольно сложной задачей, поскольку его останкам было более двухсот лет.

Выводы ученых

«По мере того, как кости стареют, они в конечном итоге трескаются и трескаются. Даже если останки находились в окружающей среде веками, в образец попадут бактерии и грибки. Мы хотели показать, что мы все еще можем извлекать ДНК из сложных исторических свидетельств», — сказал Грейтак.

При обычном секвенировании генома ученые пытаются секвенировать каждую часть генома человека 30 раз с так называемым «30-кратным охватом». Для остатков деградации самцов секвенирование показало примерно 2,5-кратный охват. Кроме того, ученые исследовали останки рядом с погребенным. Сравнение показало, что мужчины были либо троюродными, либо двоюродными братьями.

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