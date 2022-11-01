Политика

Разведка Украины выяснила важную информацию по двойникам Путина: Буданов сообщил детали

Ирина

Начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что президент России Владимир Путин использует определенное количество двойников в целях безопасности.

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Об этой информации сообщили в издании Daily Mail, передает «УРА-Информ».

Генерал-майор Кирилл Буданов признал, что после полного вторжения российской армии в Украину Кабинет Министров задался вопросом, действительно ли Владимир Путин принимает важные решения в России.

Раньше разведчики могли снимать двойника президента РФ и подменять его в «особых случаях». Но теперь появление двойников кремлевского диктатора является регулярным. Разведчики утверждают, что это видно на фото и видео с официальных мероприятий.

«Мы предполагаем, что там три человека, но мы не знаем, сколько их на 100%. Все они пошли на пластическую операцию, чтобы хорошо выглядеть. Единственное, что отличает их друг от друга, это их высота, жесты, язык тела и мочки ушей, потому что они уникальны для всех», — пояснил он.

Буданов не сказал, исчез ли Путин из-за болезни или борьбы за власть. Но, как он заявил, если украинские войска освободят Херсон, последствия для российского режима в целом будут драматическими.

Напомним, РФ начнет наступать с Беларуси: представитель ВСУ сказал, когда это произойдет.

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