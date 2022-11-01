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В РФ признались, какой «компромисс» был предложен Западу по Украине: подробности

Ирина

Президент России Владимир Путин после переговоров с начальником ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным принял решение временно отстранить генерал-полковника Александра Лапина от командования Центральной группировкой российских войск в войне с Украиной. На этом фоне и выяснился некоторый «компромисс» по ведению войны.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на информацию канала «Генерала СВР», передает «УРА-Информ».  

В источнике указано, что в ходе беседы с главой Кремля, приводя ряд аргументов, Пригожин призвал. Источник со ссылкой на информированные каналы написал, что Пригожин в последнее время общался с Путиным практически на одном уровне.

«Позиции командиров ЧВК были увеличены с началом «спецопераций», и сейчас, когда ЧВК воюют более эффективно, чем регулярная армия, а представительство ЧВК на передовой превышает 30 000 человек, Путин видит острую потребность в ПКВ. на передовой, ас и расширяя свои возможности, а “президент морально был готов убрать Лапина и не позволил Пригожину перейти “красную черту” в коммуникациях, хотя тот уже был в пути. Путин обещал решить проблему и один, принимающий решение, поблагодарил Пригожина и его сторонников и оставил место для маневра, заявив, что Лапин был «временно» заменен», – сказано в сообщении.

Так же подчеркивается, что российское руководство через посредников ведет переговоры с представителями руководства США и ряда других стран-союзников Украины. Сейчас Путин предлагает Западу «компромисс» — сохранить «Л/ДНР» под российским военным присутствием в существующих границах и сухопутный коридор в аннексированный Крым до 23 февраля 2022 года. При этом российский лидер готов передать Херсонщину и часть Луганской и Донецкой областей, которые были оккупированы с начала вторжения Российской Федерации обратно Киеву.

«Несмотря на то, что Путин через посредника отверг такое «большое» предложение, он обязательно укрепит свои позиции, и предложение, наконец, будет принято. А без договоренности с партнерами понятно, что как минимум часть Луганщины скоро избавится от войск РФ, что делает присутствие Лапина на фронте, мягко говоря, неоднозначным», – сказано в сообщении.

Напомним, от гражданства РФ отказался неожиданный человек: СМИ раскрыли его имя.

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