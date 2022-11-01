РФ начнет наступать с Беларуси: представитель ВСУ сказал, когда это произойдет

Помощник главнокомандующего ВСУ по имени Евгений Силкин вынужден был признаться, что в Генеральном штабе знают о новом нападении РФ со стороны северного соседа Украины. По его словам, это произойдет при одном обстоятельстве.

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Данная информация представлена телеграм-службной новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Силкин уверил общественность, что Россия начнет наступление с Беларуси тогда, когда там будет примерно 50-70 000 человек личного состава, который будет задействован в нападении. Затем он добавил, что сейчас на территории Республики Беларусь находится почти 4000 военных РФ.

«Этого явно недостаточно для того, чтобы начать очередное наступление. Но Украина постоянно готовится к возможной атаки с севера», – заключил Силкин.

Таким образом, ВСУ уже заминировали немалое количество территории около границ с Беларусью, не говоря уже о том, что на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине сосредоточено немалое количество личного состава армии Украинского государства.

Напомним, иначе и не будет – у Зеленского признались, какой итог войны ждет украинцев.