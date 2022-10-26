Тимошенко заговорила о «плане Маршала» для Украины: в чем задумка нардепа

Глава фракции «Батькивщина» и по совместительству народный депутат Украинского государства Юлия Тимошенко сообщила о том, что уже сейчас нужно думать о будущем страны. По этой причине она предложила соответствующий план.

Время чтения: 1 Мин. , 23 Секунд

Данная информация была представлена в издании «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

В самом начале Тимошенко сказала, что мощный план послевоенного развития Украины должен включать в себя открытие мировых рынков, доступный кредит для предпринимателей и освоение современных технологий. Однако она предупредила, что для реализации недавнего «плана Маршалла» необходимо максимально сохранить промышленный и сельскохозяйственный потенциал нашей страны.

«Что именно нужно послевоенной Украине по «плану Маршалла»? Пожалуйста, сначала откройте для нас мировые рынки, чтобы мы могли свободно продавать нашу продукцию во все страны мира. Во-вторых, для восстановления своих шансов украинским предпринимателям и производителям потребуются неограниченные финансовые ресурсы, т.е. кредиты доступны. В то же время для успешного развития современной экономики нам нужны технологии, которые нам необходимо освоить в Украине, и мы внедряем все технологически продвинутые системы нашего производства», – сказала Тимошенко.

Но самое главное, подчеркнула Тимошенко, максимально защитить местный бизнес и аграрный сектор в сегодняшних непростых условиях.

«Сегодня, чтобы вывести план Маршалла на совершенно новый уровень, мы должны приложить невероятные организационные и интеллектуальные усилия, чтобы сохранить все, что у нас есть. “К сожалению, у нас до сих пор нет такой программы консервации – индивидуальной для каждого филиала. Это необходимо”, – сказал он. Поэтому необходимо активизировать работу, – добавила политик.

По ее мнению, государство должно конкретно решать потребности промышленности и сельского хозяйства. Например, некоторым предприятиям нужна помощь в решении проблемы с арендой, другим нужна помощь в сохранении рабочей силы или получении доступного кредита.

“У нас осталось 80 тысяч налогоплательщиков, которые сегодня представляют 99 тысяч инспекторов всех уровней – от различных инспекторов до налоговых, финансово-экономических служб по борьбе с преступностью”, – сказала Тимошенко в конце.

Напомним, у РФ появился новый план по войне в Украине: источник в ОП сказал, на что был взят курс.