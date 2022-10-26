Китай может нанести военный удар по РФ: Forbes выяснил тревожную для Кремля информацию

КНР может воспользоваться ослаблением Москвы из-за войны с Украиной и попытается оккупировать восточную территорию РФ.

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Об этой информации сообщили эксперты из издания Forbes, передает «УРА-Информ».

Анализируя политическую и военную ситуацию в Китае после съезда КПК, авторы статьи в Forbes пришли к выводу, что плохо завуалированное презрение Пекина к Москве с каждым днем ​​растет и обостряется. По их мнению, поскольку глава Кремля Владимир Путин ослабил оборону азиатской стороны России, перебросив оттуда войска в Украину, приграничные с Китаем районы практически открыты для завоевания.

Следует отметить, что аналитики Forbes считают, что китайская военная операция по оккупации части Российской Федерации более вероятна, чем нападение на Тайвань.

В основе конфликта лежит тот факт, что Поднебесная и Россия веками воюют за общую границу.

«Китайские экспансионистские националисты, наряду с растущим и плохо завуалированным пренебрежением к российской слабости, могут временно подорвать нынешнее сближение между Россией и Китаем», — пишет Forbes.

Они добавляют, что военная репутация России уже серьезно пострадала после проваленной «спецоперации» на Украине, и российские военные вынуждены искать боеприпасы в Иране. Так что если Китай решит начать военные действия, у Москвы не будет ответа.

Напомним, здоровье Путина резко сдало: в РФ наконец-то признались, что происходит с лидером государства.