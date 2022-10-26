В Чехии преобразили памятник солдату СССР: ему дорисовали тематическую вещь (фото)

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза обратил внимание на особых умельцев из Чехии, которые решили несколько изменить привычный вид памятника советскому военному. Теперь постамент архитектурного сооружения выглядит совсем иначе.

Время чтения: 29 Секунд

Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В Чехии неизвестные хорошие личности решили передать постамент памятника красноармейцам. Сделали из него стиральную машину. Вот ведь слава, которую русня благодаря своему мародерствованию и воровству по справедливости заслужила», – написал экс-нардеп, выложив тематические фото.

Что примечательно, помимо стиральной машины преобразить решили и самого солдата. Его вымазали красной краской, что, возможно, символизирует кровь тех невиновных людей, которая была пролита по вине Советского Союза. Однако комментария насчет этого элемента не было дано никакого.

Как сообщалось ранее, СМИ показали лица тех, кто наводит ракеты на граждан Украины: демонстративное фото.