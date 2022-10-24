Зеленский поставил новую задачу СБУ: источник в ОП сказал, что могло разволновать президента

Глава Украины Владимир Зеленский решил поручить важное задание для Службы безопасности Украины. Речь коснулась непосредственно деятельности НАБУ в государстве, поскольку у Банковой появился отдельный интерес к данной институции.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что в ОП поставили задачу для СБУ: вести всех детективов, относящихся к НАБУ в Украине. Они должны докладывать на Банковую обо всех расследованиях или обысках. Притом некоторые задачи должны выполняться еще до начала официального проведения операций», – сказано в начале сообщения.

Далее источник добавил, что в скандальном кейсе насчет воровства гуманитарного груза у помощника Зеленского по имени Кирилл Тимошенко не будет проблем. Более того, благодаря всему вышеупомянутому дело должно закончиться задержанием и последующей посадкой некоторых чиновников мелкого пошиба.

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