Технологии

Коронавирус был создан человеком: ученые пришли к неожиданным выводам

Ирина

Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что коронавирусная инфекция была разработана в лаборатории. Такое мнение выразил иммунолог Валентин Брутель, представляющий Университетскую клинику Вюрцбурга из Германии.

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Данная информация представлена ресурсом «Страна.UA», передает «УРА-Информ».

Как сказал Брутель, он и его коллеги в Германии нашли подтверждение искусственного создания вируса. Летом 2021 года ученый заметил первые аномалии в геноме SARS-CoV-2 и с тех пор изучает их вместе с другими коллегами.

Исследование

Ученые обнаружили целенаправленные манипуляции с отпечатками пальцев в геноме SARS-CoV-2. Как они пояснили, у искусственных вирусов такие «отпечатки» всегда появляются в определенном порядке, а у естественных вирусов они распределяются случайным образом.

Есть образец, который постоянно повторяется в геноме вируса — как отпечаток пальца. Лаборатории, которые генетически модифицируют РНК-вирусы, такие как Sars-CoV-2, извлекают генетический материал из отдельных фрагментов ДНК.

Сравнение геномов

Команда сравнила геномы известных искусственных вирусов и их «модельных вирусов». «У естественных вирусов «сайты узнавания» совершенно случайны, — сказал Брутел. В случае техногенных вирусов эти места всегда появляются в определенном порядке.

«А в случае с Sars-CoV-2 этот паттерн можно обнаружить, но не у близкородственных вирусов», — добавил исследователь.

Вывод

Он пришел к выводу, что «в сочетании с другими молекулярными особенностями результаты показывают, что этот вирус на 99,9% создан человеком, возможно, это модифицированная копия природного вируса».

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