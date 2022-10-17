У Байдена поставили Зеленскому новое требование: инсайдер ОП сказал, в чем оно заключается

В Администрации лидера Соединенных Штатов Джозефа Байдена обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. От него потребовал соответствующих достижений на фронте из-за скорых выборов в США.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на слова своего источника в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что у Байдена начали торопить Банковую насчет активизации контрнаступления на Херсон. Это необходимо сделать до начала выборной гонки в Конгресс. От Зеленского требуют, чтобы фронт начал двигаться перед выборами в Америке», – сообщил источник в начале.

Далее он добавил, что каждую взятую у РФ деревню будут подавать в качестве огромной победы, закрыв при этом глаза на сопутствующие потери.

«Это положение хорошо осознают в армии Российской Федерации. Из-за этого они начали укреплять оборону, и накрывать наши войска артиллерийскими ударами», – заключил источник.

Напомним, ВСУ призывают жителей Херсонщины срочно эвакуироваться: в оккупированных районах появились листовки.