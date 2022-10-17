В Украине назвали цифру погибших мобилизованных россиян: экс-нардеп сказал, что должны знать в РФ

Бывший народный депутат и по совместительству сегодняшний политический обозреватель Борислав Береза обратил внимание на то, что в Российской Федерации говорят об умерших «мобиках». По его словам, статистика РФ достаточно скромно оценивает потери личного состава.

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Об этой информации Береза сообщил в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что в РФ начали признавать факт смерти мобилизованных на войну граждан. Тем не менее, он добавил, что появились лишь скромные видеоролики, а также сообщения наряду с упоминаниями.

«Везде решили упоминать по 2, 5 или 10 убитых. Если умножить все регионы, то только в соответствии с официальными данными России за первую неделю было утилизировано минимум 1000 мобилизованных. Однако подохло их гораздо больше», – сообщил Береза.

Напомним, в России показали новую карту своего государства: стало известно, что там изменилось (фото).