Происшествия

Киев уже ответил Москве за обстрелы: Шарий показал, что уничтожили ВСУ в Белгородской области

Ирина

Скандально известный блогер и лидер партии «ППШ» Анатолий Шарий сообщил о том, что Украина начала мстить стране-агрессору за недавние обстрелы городов. Выяснилось, что ракетный удар пришелся по одному из инфраструктурных объектов Белгородской области.

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Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Вот и подошли ответки. Белгородская область, электроподстанция», – коротко подметил блогер, выложив тематические кадры.

На них видно, как инфраструктурный объект находится в огне. Шарий не стал на этом фоне называть точное место «прилета». Возможно, это связано с информационной безопасностью или другой тематикой.

Пользователи соцсетей весьма своеобразно ответили на инцидент. Большинство из них поставили гневные смайлики, что говорит об их явном недовольстве произошедшем. В Украине же, напротив, немало людей воодушевились, когда увидели, что жители РФ испытывают те же проблемы, с которыми столкнулся Киев и Львов.

Напомним, в РФ намекнули, что завтра может произойти с Киевом: Кива выложил скандальный пост.

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