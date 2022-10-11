Гиркин предрек трагичную судьбу для Пригожина: экс-боевик сказал, как закончит приближенный Путина

Бывший лидер незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин, он же Стрелков, провел параллель между владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и исторической личностью фон Валленштейном. Как намекнул сам экс-боевик, ближайший к Путину человек может столкнуться с серьезным предательством.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

“Мне просто интересно – знает ли что-нибудь Пригожин о судьбе фельдмаршала и графа фон Валленштейна?”, – сообщил он в начале.

Следом боевик в прошлом решил прокомментировать тот факт, что Валленштайн тоже полностью зависел от наемников, которые в итоге и стали причиной его гибели.

«И, наконец, он был убит наемниками на своей вилле, когда императорский двор в Вене заподозрил его лучшего полководца в планах захвата власти. Сколько ни плати наемнику, доверять ему нельзя — всегда найдется тот, кто заплатит больше», — закончил Гиркин с явным намеком для Пригожина.

Напомним, Кремль готовится вывозить детей из Запорожской области: Балицкий предупредил, к чему готовиться людям.