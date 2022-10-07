Кремль готовится вывозить детей из Запорожской области: Балицкий предупредил, к чему готовиться людям

Так называемый «губернатор» Запорожья от Российской Федерации Евгений Балицкий предупредил, что детей с оккупированных территорий будут депортировать в Крым. Причину он толком не назвал, но уже дал свой комментарий СМИ.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на российские медиа, передает «УРА-Информ».

«Если есть возможность, мы вывезем детей в Крым, по крайней мере, спасем их от обстрелов», — сказал Балицкий.

Эксперты считают, что российские оккупанты снова пытаются прикрыться живым щитом для украинских детей, пишет автор публикации. Как уверяют специалисты, поэтому оккупанты объявили, что начнут массовую отправку мелитопольских детей в Крым.

В Российской Федерации незаконный вывоз украинских детей с оккупированных территорий трактуется как эвакуация. Тюмень, Иркутск, Кемерово, Алтай – в эти российские города враг незаконно перевез более тысячи украинских детей, проживающих в Мариуполе.

Следует отметить, что детей незаконно усыновляют в разных регионах террористического государства. Более трехсот незаконно депортированных украинских детей были помещены ВС РФ под стражу в Краснодарском крае.

Напомним, стало известно, сколько еще будет длиться война в Украине: полковник дал ответ.