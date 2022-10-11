Происшествия

В Москву начали стягивать силовиков: СМИ Запада выяснили, что происходит в столице РФ

Ирина

Журналисты утверждают, что рейтинг главы Российской Федерации Владимира Путина падает в пропасть. По их словам, в глазах так называемых Z-патриотов он стал несостоявшимся Акелой, поэтому ему срочно нужно найти замену.

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Об этой информации сообщило издание The Mirror, передает «УРА-Информ».

СМИ отмечают, что 70-летний Владимир Путин очень боится военного переворота и повторения судьбы всем известных диктаторов. Было выявлено, что он отправил в Москву 18 000 человек для обеспечения своей безопасности. Более того, силы безопасности и все вооруженные силы Российской Федерации приведены в повышенную боевую готовность.

«Путин усилил меры безопасности перед брифингом о сносе Крымского моста, который российская пропаганда назвала самым безопасным объектом страны. Правитель Кремля и глава следственного комитета постоянно обвиняют Украину в провокациях и объявляют их террористическим актом», – сообщают СМИ.

При этом журналисты напомнили, что киевские власти не взяли на себя ответственность за взрыв на мосту через Керченский пролив, но некоторые официальные лица предположили, что ЧП на объекте стало результатом провокации со стороны РФ.

Напомним, на восстановление Крымского моста уйдет много месяцев: Денисенко ответил, сколько именно.

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