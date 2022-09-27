Происшествия

Мобилизованные россияне начали погибать в Украине: в соцсетях рассказали о новых достижениях на фронте

Ирина

В СМИ попала информация, что мужчины из России, прибывшие в Украину по мобилизации, сразу же отправились на фронт. Однако там их постигла весьма печальная участь. Многие из них были покалечены или убиты.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на мнение волонтера Романа Доника, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что первыми на тот свет из мобилизованных россиян отправились группа, которая прибыла на территорию Луганской области. Выяснилось, что там уже достаточно много 200-х и 300-х (имеется в виду убитых и покалеченных).

«Тем, кто умер за Путина – желаем удачи и крепкого здоровья. Попросим операторов Хаймарсов поставить песню Гребенщикова «Этот поезд в огне», – написал волонтер.

В Москве же по-прежнему молчат насчет убитых и покалеченных мобилизованных россиян на войне. Кроме того, отмалчиваются во властных структурах и насчет митингов и расправ над теми, кто стоит у руля военных комиссариатов.

Напомним, Шольц объяснил, почему Германия в полной мере не помогает Украине: детали заявления.

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