Мобилизованные россияне начали погибать в Украине: в соцсетях рассказали о новых достижениях на фронте

В СМИ попала информация, что мужчины из России, прибывшие в Украину по мобилизации, сразу же отправились на фронт. Однако там их постигла весьма печальная участь. Многие из них были покалечены или убиты.
Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на мнение волонтера Романа Доника, передает «УРА-Информ».
Отмечается, что первыми на тот свет из мобилизованных россиян отправились группа, которая прибыла на территорию Луганской области. Выяснилось, что там уже достаточно много 200-х и 300-х (имеется в виду убитых и покалеченных).
«Тем, кто умер за Путина – желаем удачи и крепкого здоровья. Попросим операторов Хаймарсов поставить песню Гребенщикова «Этот поезд в огне», – написал волонтер.
В Москве же по-прежнему молчат насчет убитых и покалеченных мобилизованных россиян на войне. Кроме того, отмалчиваются во властных структурах и насчет митингов и расправ над теми, кто стоит у руля военных комиссариатов.
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