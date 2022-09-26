Мобилизованных россиян посылают сразу на фронт: Генштаб выяснил тревожные данные

Стало известно, что командование ВС РФ начало принимать неоднозначные решения, которые напрямую связаны с жизнями мобилизованных россиян. Выяснилось, что Кремль попросту без подготовки посылает людей на фронт.

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Об этой информации сообщило издание «Остров», передает «УРА-Информ».

«Мобилизованных россиян отправляют без подготовки туда, где оккупанты понесли наибольшие потери», – доложили в самом начале представители ВСУ.

Далее они добавили, что вышеупомянутые действия сильно повлияют на морально-психологическое состояние личного состава, не говоря уже о полноценном исполнении обязанностей от ВС РФ.

Кроме того, было выяснено, что на территории временно оккупированного Севастополя местные военкоматы решили выдать примерно 1000 повесток мужчинам, которые достигли призывного возраста.

Напомним, с мобилизованными россиянами начали происходить трагичные случаи: подробности.