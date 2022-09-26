Источник сообщил, когда Кремль может применить ядерное оружие: подробности

Известное разведывательное агентство «МИ-6» предоставило данные в Офис Президента, где представила планы Российской Федерации по применению оружия массового поражения. Выяснилось, что случится это может только после определенных событий.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили разведданные Офису Президента, а также Генштабу. В них говорится о том, что Кремль решил согласовать несколько целей в Украинском государстве для ударов тактическим ядерным оружием», – сказано в начале сообщения.

Далее источник добавил, что атака случится уже после так называемых «референдумов» на захваченных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Тем не менее, точной даты, к сожалению, не было названо. Однако, если источник прав, ядерное оружие не будут применять вплоть до конца сентября 2022 года.

Как сообщалось временем ранее, Путин заявил о своем поражении – власти Украины сообщили, что случилось.