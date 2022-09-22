В США предупредили, что ждет РФ после применения ядерного оружия: подробности

Известный в американских кругах человек, который непосредственно связан с армией своей страны, предупредил, что Российская Федерация всерьез поплатится за возможное применение оружия массового поражения. Выяснилось, что Америка, вероятно, все-таки будет наносить ответный удар.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Если РФ будет применять ядерное оружие в Украине, Соединенные Штаты уничтожат Черноморский флот. Об этом заявил экс-командир войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес», – сказано в сообщении.

Что примечательно, многих украинцев подобные меры не устроили. Люди настаивают на том, что Вашингтон должен применить аналогичное оружие в ответ, чтобы не дать Кремлю применить вооружение против других стран, сохранив, таким образом, мир на всей Земле.

Со стороны официальных лиц США пока не делалось никаких резких заявлений. Временем ранее лидер Америки Джо Байден предупреждал, что РФ сильно поплатится за применение ядерного оружия. Однако американский президент не стал уточнять, какая участь ждет РФ помимо международного отчуждения.

Напомним, Байден готовит новое заявление по России: стало известно, к чему будет призывать ООН лидер США.