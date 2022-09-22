РФ готовится к нанесению ядерного удара по Украине: источник ОП раскрыл важную информацию

Инсайдер из Офиса Президента представил довольно тревожные данные, которые могут вызвать опасения у всего мирового сообщества. Речь идет о применении оружия массового поражения по определенным точкам в Украинском государстве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Разведка из МИ-6 представила разведданные Офису Президента, а также Генштабу. В них говорится о том, что Кремлем были согласованы удары тактическим ядерным оружием по Вооруженным силам Украины», – сказано в начале сообщения.

Далее было добавлено, что Кремль сознательно повышает ставки. Более того, ВС РФ подготовила не один, а несколько ударов ядерным ракетами. Одна из ключевых целей, если инсайдерская информация правдива, – это Яворовский полигон, где, как известно, проходят обучение не только представители ВСУ, но еще и работают представители НАТО.

Как сообщалось ранее, разведка США выяснила, какой шаг Путина будет следующим: россиян ждут серьезные перемены.