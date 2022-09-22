Армия Украины освободила еще один населенный пункт: СМИ раскрыли, где это случилось

Стало известно о том, что российские источники начали создавать публикации, где говорится об очередном успехе ВСУ. На это обратили внимание украинские СМИ, которые рассказали о возможном освобождении населенного пункта.

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Данная информация представлена телеграм-службой новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«ВСУ сумели войны в Дробышево под Лиманом. Сообщили об этой информации паблики из Российской Федерации. Если данная информация подтвердится, то наши в скором времени сумеют взять в окружение армию РФ. Однако информация все еще требует подтверждения», – сказано в сообщении.

Известно, что населенный пункт находится недалеко от границ Луганской области. Сам же регион не так давно начал понемногу освобождаться от российских оккупантов, хотя до этого фактически 100% его было захвачено гибридной армией РФ. На сегодняшний же день известно, что ВСУ освободили несколько сел на Луганщине, а также двигаются к границе области от Краматорска.

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