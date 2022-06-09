Политика

ВСУ уже в 20 километрах от Херсона – Арестович

Советник главы Офиса президента об успешных действиях украинских военных.

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Украинские военные провели успешные операции вблизи Херсона и находятся уже в 20 километрах он областного центра. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В программе Фейгин Live Арестович заявил, что о никаком референдуме в Херсоне не может идти речи, так как украинские военные фактически стоят под областным центром. Напомним, что именно на этом направлении у ВСУ есть успехи, пишет УРА-Информ.

“Путинский режим – это промышленная фабрика по производству понтов. Они создают завесу, марево, виртуальную реальность, и не только для нас. А и для западных коллаборантов. Они создают пузырь, мол, наша армия боеспособная и всё равно выполнит поставленные задачи. Главное, что они хотят показать, мол, – сопротивление бесполезно. Гаврики кремлёвские, какой, нахрен, референдум, если ВСУ в 20 км от Херсона? Это ещё ничего не подъехало! А что будет, когда подъедут вооружения от Запада?” – сказал Арестович.

Он отметил, что российская армия пока не начала масштабное наступление в Северодонецке.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Северодонецке.

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