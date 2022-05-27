Беларусь пригнала спецтехнику к границам Украины: ВСУ сказали, для чего ее могут применить

Представители Вооруженных сил Украинского государства сообщили о том, что со стороны белорусской границы еще сохраняется опасность. Речь идет о том, что ВС РФ пригнали туда специальные пусковые установки.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«В Беларуси переместили пусковые установки оперативно-тактических крылатых ракет «Искандер» в район Лунинец, что находится в Брестской области. Их могут использовать для того, чтобы устроить обстрел инфраструктуры на западе Украины», – сказано в сообщении.

К сожалению, точная цель пригона такой техники неизвестно. К сожалению, со стороны РБ было сделано немало обстрелов, которые были нацелены на север Украины. Это начали фиксировать в Украине с первых дней войны. Ранее даже говорили о том, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко может ввести в Украину свои войска. Однако до сих пор этого не случилось.

Напомним, РФ сконцентрировала много техники по одному из направлений: источник указал, что задумал Кремль.