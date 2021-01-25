«Бутерброд придется вернуть»: Кулеба прокомментировал высказывание Навального о Крыме

В 2014 году Навальный поднимал проблему Крыма

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В связи со сложившейся политической ситуации в РФ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не очаровываться украинцев российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным из-за которого начались протесты по всей территории РФ. Кулеба напомнил его высказывание об оккупированном Россией Крыме. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Гордон.

«Мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал Кулеба.



По мнению главы МИД Украины, даже если Навальный в результате демократических выборов в РФ возглавит государство, то ему придется принести извинения за российскую агрессию на востоке Украины и Крыма..

Стоит напомнить, что в 2014 году Навальный поднимал проблему Крыма.

«Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат – так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т.д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. Они лишились 2 млн избирателей, которые тормозили это движение. Поэтому это такая, с одной стороны, win-ситуация. В политике это долгое время будет мешать и нам, и Украине, и Европе. И, к сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятно кому принадлежит, но никем не признается» — заявил тогда Навальный.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный вернулся в РФ после пребывания на лечение в немецкой клинике Шарите. Там он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» Самолёт с Навальным совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, хотя планировалось, что он сядет во Внуково. Навальный был тут же арестован правоохранителями.