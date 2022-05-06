Политика

Президент Польши неоднозначно высказался об Украине: СМИ раскрыли, что это может означать

Недавно лидер Польского государства Анджей Дуда выступил с речью, которая несколько озадачила политиков и ряд экспертов. В ней он по-особенному заговорил об Украине, на что обратили внимание даже в росСМИ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Зерада», передает «УРА-Информ».

«В самом начале генералы Польши говорили своим согражданам о том, чтобы те вспомнили историю. Теперь же лидер Польши говорит о скором отсутствии границ с Украиной и «общей жизни на этой земле». На каких же правах он предлагает жить вместе на земле Украины?», – подметил источник.

Следом был задан риторический вопрос о том, будет ли вообще президент Украины Владимир Зеленский как-то реагировать на подобные высказывания.

На этом же фоне ряд экспертов и политиков начали анализировать важный месседж. Одни говорят, что речь идет о Евросоюзе, который объединит Польшу и Украину. РосСМИ, в свою очередь, заявляют, что поляки хотят отвоевать Западную Украину. Однако доселе неизвестно, что это могло означать.

Напомним, Венгрия намеревалась тоже атаковать Украину: Данилов предупредил, чего уже не произойдет.

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