Американцы отреагировали ни информацию СМИ.

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США не предоставили Украине «конкретные данные слежения» за крейсером «Москва», заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Флагман Черноморского флота России затонул в апреле после попадания украинских ракет.

“Мы не предоставили Украине конкретную информацию для отслеживания Москвы. Мы не участвовали ни в решении украинцев нанести удар по кораблю, ни в проводимой ими операции. Мы не знали заранее, что Украина собирается атаковать корабль», — заявил Кирби, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и обнаружения российских судов, как они это сделали в этом случае», — добавил представитель Пентагона в заявлении.

Американские СМИ, включая NBC и CNN, а также New York Times, сообщили со ссылкой на анонимные источники в правительстве, что разведка США помогла Украине потопить Москву. Источники не сошлись во мнении, подтвердили ли американцы только цель, ранее идентифицированную украинцами, или предоставленная ими информация имела ключевое значение в потоплении корабля.

Ранее мы сообщали, что британская разведка раскрыла планы Путина до 9 мая.