Происшествия

Кадыров снова начал угрожать ВСУ:  глава Чечни отличился новым возмутительным заявлением

Скандально известный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в очередной раз начал обращаться к читателям, предоставляя им различные прогнозы о судьбе Вооруженных сил Украины. Политик уверен в том, что представителей ВСУ ждет только одна судьба.

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Об этой информации сообщил Кадыров в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале глава Чечни начал рассказывать о якобы достижениях армии России в Украине. Однако ближе к концу он в привычной для себя манере начал делать те заявления, из-за которых его даже начали иногда высмеивать.

«Пускай запоминает всякий нацистский шакал, что прятаться от нас по норам, пытаясь атаковать оттуда из оружия Европы – дело бесполезное. Ваши старания сведутся к нулю. Сопротивление бесполезно, сложите оружие», – сообщил Кадыров.

В конце же он добавил, что, если вышеупомянутое предложение не нравится солдатам Украины, то дорога для них якобы одна – на кладбище. Хотя при этом стоит заметить, что Кадыровы «троллят» не только представители ВСУ, но и рядовые граждане Украины.

Напомним, что будет с Путиным, если тот применит ядерное оружие: Порошенко дал исчерпывающий ответ.

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