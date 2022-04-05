Ночное выступление Зеленского: главное

Президент Украины снова обратился к украинцам и всему миру.

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Ночью пятого апреля президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение к украинцам и всему миру. Главной темой была резня в Буче, которая шокировала весь мир.

Он отметил, что по состоянию на сейчас известно о как минимум 300 убитых и замученных в Буче. В Бородянке количество жертв может быть еще больше. Во многих селах, освобожденных оказалось, что оккупанты делали ужасные вещи, пишет УРА-Информ.

Президент Украины заявил, что обсудил расследование ужасных событий в Буче с президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен а также с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

“Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе, знаем, что они собираются делать в Харькове, в некоторых других районах государства. Россия концентрирует там огромное количество военных и техники. И эта активность доказывает, что примененных против России санкций мало, будет больше”, – заявил президент.

Ранее мы сообщали, что глава Тернопольской ОГА рассказал подробности мощного взрыва в Тернополе.