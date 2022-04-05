В НАТО назвали новую главную цель рф в Украине: это не Донбасс или Харьков

Россияне хотят захватить город Днепр.

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Российская армия поставила перед собой захватить город Днепр. Такое мнение высказал бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

По его мнению, именно город Днепр является главной целью россиян на данный момент. Если российской армии удастся отрезать украинскую группировку в зоне ООС, пишет УРА-Информ.

“Что будет дальше: россияне к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, сдерживающие сепаратистов на Донбассе. И это следующая российская задача, это сделать охват этих сил. отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии”, – заявил Кларк в эфире канала CNN.

При этом он также призвал предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только ЗРК “Стингер” и противотанковые “Джавелины”, чтобы план россиян на востоке страны провалился.

Ранее мы сообщали, что США могут отменить санкций, если это будет способствовать прекращению войны в Украине.