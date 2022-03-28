Это не последняя сложная новость из зоны ООС, могут быть еще – Арестович

Советник Офиса президента о тяжелой ситуации на востоке

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В ближайшее время Украину ожидают тяжелые недели войны с россией. Такое заиление сделал советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович.

Он заявил, что противник на данный момент сосредоточился на востоке страны, а именно зоне ООС и Мариуполе. Россияне ставят задачу любой ценой окружить украинские войска между Изюмом и Волновахой, пишет УРА-Информ.

“Под Изюмом — тяжёлые бои, по одним данным — противник продвинулся, по другим — наши его поджали слегка. В любом случае, там сейчас идёт тяжёлая боевая работа и будет много информации и дезинформации одновременно. Это не последняя сложная новость из зоны ООС. Могут быть ещё. Мы должны быть морально и психологически готовы к этому. Судьба кампании будет решена в значительной мере там, и противник концентрирует там основные свои усилия”, – написал Арестович в своем телеграм канале.

Он отметил, что в связи с этим противник ослабевает на других направлениях. Также Украина понимает сложившуюся ситуацию и будет предпринимать все возможное, чтобы не допустить успеха со стороны противника.

Ранее мы сообщали, что цель России – добиться краха независимого украинского государства.