Лукашенко обманул Путина: Кремль может его убрать

Похоже, что так называемый президент Беларуси играет в свою игру.

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Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко решил сыграть в очередной раз в свою игру. Он снова обманул президента россии Владимира Путина.

Как сообщает в своем телеграм канале советник главы МВД Антон Геращенко, Лукашенко на встрече в Москве пообещал наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева было полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси. Однако в итоге Лукашенко снова обманул Путина, что привело последнего к бешенству, пишет УРА-Информ.

“В окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти, путём переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси. В интересах Украины, чтоб такой переворот не произошёл, а Лукашенко и дальше продолжать тянуть резину и не вторгался в Украину”, – написал Геращенко.

Он также добавил, что сам Лукашенко знает об этих планах и готовит “чистки” у себя.

Ранее мы сообщали, что Путин рассматривает применение биологического и химического оружия.