Никто не руководит войной в Украине.

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CNN сообщает, что западная военная разведка сомневается в том, что кто-то ведет российские войска на поле боя. Американцы не в состоянии определить, кого выбрал Владимир Путин, а многочисленные сигналы с полей сражений говорят о том, что в этой войне нет главного.

Телеканал CNN первым сообщил об этом случае. Как сообщает CNN со ссылкой на свои военные источники, американцы не могут указать, кто был назначен руководить «специальной военной операцией» в Украине, пишет УРА-Информ.

Поиск генерала для управления войной имеет решающее значение для реакции Запада. Однако, как выясняется, либо Кремль очень хорошо скрывает личности военачальника, либо хаос и дезорганизация российской армии являются результатом не только ее неготовности к бою, но и ее неуправляемости.

Два представителя американского Минобороны указали на отсутствие связи между группировками российских войск, оккупирующих отдельные территории Украины. Более того, русские части должны воровать ресурсы друг у друга, чтобы хватило провизии им, а не братской части.

Военные чиновники также определили, что механизм действий войск очень хаотичен и что войска, похоже, действуют независимо, а не объединяются и выполняют оперативный план. Это, в свою очередь, поднимает вопрос о том, существует ли на самом деле какой-либо операционный замысел.

Ранее мы сообщали, что Путин рассматривает применение биологического и химического оружия.