Путин рассматривает применение биологического и химического оружия – Байден

Американский президент о действиях лидера Кремля.

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Президент США Джо Байден заявил, что обвинения России в том, что Украина обладает биологическим и химическим оружием, могут указывать на то, что сам Владимир Путин рассматривает возможность использования такого оружия в своей войне с Украиной.

Он также сказал, что информация разведки указывает на то, что Россия рассматривает возможность новых кибератак против США, пишет УРА-Информ.

– Владимир Путин хорошо знает одну вещь. Он рассчитывал, что сможет разделить членов НАТО. Он никогда не предполагал, что НАТО сможет решительно стоять на одном фронте. Я убежден, что НАТО на протяжении всей своей истории не была более сплоченной и сильной, — заверил президент США Джо Байден.

Американский лидер признал, что Индия “достаточно шатко относится” к российской агрессии в Украине, но другие страны – Япония и Австралия – очень решительно настроены.

“Путина приперли к стене и сейчас он подает сфабрикованные им ложные сигналы, в том числе утверждает, что у нас, Америки, есть биологическое и химическое оружие в Европе, что просто не соответствует действительности», — заявил Байден. – Также предполагают, что у Украины есть биологическое и химическое оружие. Это явный признак того, что он рассматривает возможность использования обоих видов оружия, добавил президент”.

Ранее мы сообщали, что Путин ведет переговоры о мире, чтобы перевооружиться.