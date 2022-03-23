Оккупанты уничтожили мост в Чернигове: по нему эвакуировали жителей города

Также в город завозилась и гуманитарная помощь.

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Российские военные продолжают уничтожать инфраструктуру украинских городов и фактически устраивают гуманитарные катастрофы. Очередной раз о рф пострадал Чернигов.

Там оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну. Он соединял город с Киевом. На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. Эту информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УРА-Информ со ссылкой на Суспільне.

Стоит отметить, что этот мост имеет стратегическое значение. Именно по нему из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Стоит отметить, что в самом Чернигове уже длительное время идут бои, российские войска постоянно обстреливают город. В Чернигове нет электричества и воды. Со связью большие проблемы, также существуют проблемы с доставкой и хранением продуктов.

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