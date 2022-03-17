Российские военные корабли плывут в сторону Европы: японцы их заметили

Россияне ищут поддержку

Время чтения: 45 Секунд

Японские вооруженные силы сообщают, что на российских кораблях, шедших через пролив Цугару, можно было заметить, в том числе, военные грузовики. Части направились на запад, в сторону Европы.

В среду вечером японцы выложили в соцсети фотографии, которые, вероятно, подтверждают, что россияне перевооружаются. В районе пролива Цугару Силы самообороны Японии заметили российские боевые корабли, груженные военной техникой, пишет УРА-Информ.

На фотографиях, опубликованных Министерством обороны Японии, видны четыре единицы, в том числе военные грузовики. Японцы не знают, что еще может быть спрятано на кораблях, но не исключают, что они перевозят другую военную технику и солдат. Агентство Reuters сообщает, что на борту кораблей также могут быть танки.

«Мы не знаем, куда они направляются», — сказал представитель министерства обороны Японии, которого цитирует Reuters. На вопрос, могут ли они плыть в сторону Украины, он ответил, что «это возможно».

Ранее мы сообщали, что самолет Лаврова, летевший в Пекин, развернулся в Москву.