Интересный момент произошел на прошлой неделе.

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Самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, котоырй отправлялся в Пекине, развернулся над Новосибирском и вылетел в Москву.

По данным немецкого Bild, Лавров должен был приземлиться в Пекине в четверг, но в середине полета его самолет развернулся над Новосибирском (Сибирь) и вернулся в московский аэропорт Внуково, преодолев 2800 км, вместо того, чтобы отправиться в Китай, пишет УРА-Информ.

Вполне возможно, что ему отказали в последний момент.

В воскресенье британская Financial Times со ссылкой на анонимных официальных лиц США написала, что Россия запросила у Китая военную технику для помощи вторжению в Украину. Как сообщает FT, Белый дом обеспокоен тем, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине в защите страны.

Власти КНР не осудили российскую агрессию против Украины, выступили против того, чтобы назвать ее вторжением, и заявили о намерении поддерживать нормальные экономические контакты с Россией. Министр иностранных дел Китая Ван И недавно заявил, что китайско-российская дружба «незыблема» и что у двух стран широкие перспективы для сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что все в мире считали, что Украина за 48 часов будет оккупирована Россией.