В Украине не осталось места, где нет военной угрозы – глава МВД

Денис Монастырский рассказал о ситуации в стране.

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Военная угроза в Украине существует в каждом уголке страны. Не осталось места, где ее полностью нет. Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он отметил, что в каждой области были задержаны диверсанты. По словам Монастырского, такие задержания происходят регулярно, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“К сожалению, в Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня”, – заявил он.

Монастырский добавил, что такие группы есть на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине. Такая проблема есть везде.

Ранее мы сообщали, что страны НАТО наконец-то отправили Украине системы С-300.