Политика

На линии разграничения в ОРДЛО и в Крыму появятся центры связи с президентом

Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации

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На линии разграничением на оккупированном пророссийксими боевиками Донбассе и с аннексированным Крымом появятся центры коммуникации с президентом Украины, а также органами власти. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

Решение, как отметил Данилов, было принято во время сегодняшнего заседания.

«Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, Кабмином и другими органами власти», — подчеркнул секретарь СНБО.

Созданием подобных центров, по словам Данилова, будет заниматься Министерство цифровой трансформации Украины.

«Решили поручить Минцифре разработать техническое задание для такого продукта и через две недели на СНБО рассмотрят этот инструмент и в ближайшее время введут», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший «премьер ДНР», а также депутат Государственной Думы Российской Федерации от «Единой России» Александр Бородай призвал правительство России пересмотреть «важный вопрос» по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. 

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