Количество потерь для летчиков России очень большая – Жданов

Военный эксперт дал комментарий по поводу сбитых самолетов.

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Олег Жданов, военный эксперт, рассказал о ситуации с самолетами и пилотами россии, бомбящими украинские города. Он отметил, что россияне несут большие потери и это большой плюс для Украины.

“Дело в том, что мы уже подходим к цифре 100, и в самолетах и ​​вертолетах. А если говорить, что там задействовано 250-300 самолетов, то это или половина, или треть того, что они задействовали. Это первое. Во-вторых. , представьте себе морально-психологическое состояние летчиков, сидящих на аэродромах, а их сослуживцы не возвращаются с боевых заданий Еще хочу заявить, что мы очень точно распространили информацию, что неделю назад мы перестали брать в плен летчиков. что они намеренно выводят из строя катапульту или неверно заключают парашют”, – сказал Жадан, пишет УРА-Информ.

“Количество потерь для летчиков очень безумно”, – добавил Жадан. Он сообщил, что после бомбардировок Югославии и потери 9 самолетов летчики НАТО три дня не вылетали и работали с психологами после потери таких

Ранее мы сообщали, что страны НАТО наконец-то прислали Украине системы С-300.