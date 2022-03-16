Политика

Зеленский Конгрессу: нам нужны ЗРК, С-300 и авиация

Президент выступил перед конгрессменами.

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Если бесполетная зона – это слишком много, нам нужны системы ПВО, С-300 и самолеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в виртуальной речи перед объединенными палатами Конгресса США.

По его словам, Украина ежедневно подвергается воздушным атакам, подобным тому, что Америка пережила в 1941 году на Перл-Харбор и Нью-Йорк в 2001 году, пишет УРА-Информ.

«Российские силы уже выпустили по Украине почти 1000 ракет, бесчисленное количество бомб, используют беспилотники, чтобы нас убить. Это террор, которого Европа не видела 80 лет, и мы просим ответа на этот террор от всего мира», – заявил Зеленский.

Призывы «закрыть небо над Украиной» были одной из главных тем его выступления. Во время мероприятия Зеленский транслировал фильм, изображающий драматические сцены взрывов.

Он также сказал, что каждый день Украина переживает то же, что и Америка во время атак на Перл-Харбор в 1941 году и терактов 11 сентября 2001 года.

«Это были воздушные удары, их никто не ожидал, их нельзя было остановить. То же самое наша страна испытывает каждый день, каждую ночь в течение трех недель», – отметил он.

Но добавил, что если просьба «закрыть небеса» слишком велика, то есть альтернатива.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели общенациональную минуту молчания.

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