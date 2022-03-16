Политика

Все в мире считали, что Украина за 48 часов будет оккупирована Россией – Кулеба

Глава украинского МИДа рассказал интересные подробности первых дней войны с россией.

Время чтения: 44 Секунд

Запад не верил в то, что Украина сможет реально противостоять российской федерации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что происходило на дипломатическом фронте в первые дни войны с россией. Кулеба вспомнил интересный момент, который произошел в первый день вторжения оккупантов в Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

“В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и сказал: “Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим”. Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: “Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность”, – сказал Кулеба.

Однако он добавил, что спустя три дня ситуация изменилась и Запад понял, что нужно бороться за Украину. Так и это происходит.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели общенациональную минуту молчания.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Страны НАТО наконец-то отправили Украине системы С-300

Важная помощь от Запада.

Зеленский Конгрессу: нам нужны ЗРК, С-300 и авиация

Президент выступил перед конгрессменами.

россию официально исключили из состава Совета Европы

Соседняя страна становится все больше изгоем.

Выступление Зеленского 16 марта: самое важное

Президент Украины снова обратился к украинцам.

Арестович признался, на что может пойти Украина на переговорах с россией

Советник ОП выступил у Дмитрия Гордона.

Арестович дал новый прогноз: рассказал, когда и как закончится война в Украине

Советник ОП выступил у Дмитрия Гордона.