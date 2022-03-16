Все в мире считали, что Украина за 48 часов будет оккупирована Россией – Кулеба

Глава украинского МИДа рассказал интересные подробности первых дней войны с россией.

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Запад не верил в то, что Украина сможет реально противостоять российской федерации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что происходило на дипломатическом фронте в первые дни войны с россией. Кулеба вспомнил интересный момент, который произошел в первый день вторжения оккупантов в Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

“В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и сказал: “Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим”. Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: “Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность”, – сказал Кулеба.

Однако он добавил, что спустя три дня ситуация изменилась и Запад понял, что нужно бороться за Украину. Так и это происходит.

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