Политика

Страны НАТО наконец-то отправили Украине системы С-300

Важная помощь от Запада.

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Страны НАТО направили в Украину зенитные комплексы советского и российского производства, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США. Системы включают в себя, в том числе С-300 по запросу Украины.

По данным CNN, страны (не упомянутые) отправили комплексы С-300, самоходные зенитно-ракетные комплексы «Оса» и ручные пусковые установки 9К34 «Стрела 3». Все они уже состоят на вооружении украинских сил и имеют большую диапазон, чем у ранее поставленных портативных устройств Stinger. Поставки этого оружия уже в пути, пишет УРА-Информ.

В среду президент США Джо Байден объявит об очередном транше военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. В его рамках в Украину должны быть доставлены дополнительные поставки противотанковых и зенитных средств.

Среда — 21-й день вторжения России в Украину. 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины и с тех пор продолжают военные действия. Войска сосредотачивают свои силы на востоке Украины, также они присутствуют на юго-востоке и севере.

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