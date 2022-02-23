«Сегодня мы нужны государству»: Главнокомандующий ВСУ обратился к бойцам оперативного резерва

Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен

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В среду, 23 февраля, главнокомандующий ВСУ генерал — лейтенант Валерий Залужный обратился к военнослужащим оперативного резерва украинской армии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на обращение Залужного.

«В это сложное для нашего государства время мы объединены, мужественны и решительны. Вот поэтому Победа будет за нами! Благодарю резервистов оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, которые с сегодняшнего дня, сразу после издания соответствующего приказа о призыве, массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы.

Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава, и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины.

Сегодня наша армия образца 2022 года — не 2014-го. Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ — это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены.

Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника удерживают позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления.

Вместе мы — сила! Сегодня мы нужны государству, а государство нужно нам и нашим детям!», — резюмировал Залужный посыл к украинцам.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированного боевиками украинского Донецка сообщили о том, что в городе фактически остановилась работа фирм по доставке продуктов. Известно, что мужчин, которые занимаются доставкой продуктов, просят оставаться дома, чтобы не попасть под мобилизацию в «республике» прям во время работы.