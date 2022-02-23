В России назвали цели признания «ЛДНР»

В РФ в очередной раз заявили, что не хотят войны

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На пресс-конференции, которая прошла в оккупированном украинском Донецке секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Российская Федерация признала так называемую «ДНР» исключительно с мирными целями. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Турчака.

«Процесс, который вы видите здесь, в Донецке, идет за мир, а не за войну. Вы можете быть уверены, и европейцы могут быть уверены. Мы не хотим войны», — уверяет он.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 февраля, главнокомандующий ВСУ генерал — лейтенант Валерий Залужный обратился к военнослужащим оперативного резерва украинской армии.