Политика

Зеленский рассказал, когда введет военное положение в Украине

Президент добавил, что необходимо безотлагательно ввести санкции против РФ за признание «независимости» «ДНР» и «ЛНР»

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассмотрит предложение МИД о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УРА-Информ.

«Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», — отметил Зеленскийю

Президент введет на территории Украины военное положение в случае «мощной войны» против государства.

«Относительно военного положения очень просто — это вопрос для нас понятен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации. Если будет — будет введено военное положение», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что необходимо безотлагательно ввести санкции против РФ за признание «независимости» «ДНР» и «ЛНР».

«Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока 2», — заявил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что «народная милиция ДНР» стала чаще забирать мужчин в «армию ДНР». 

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