«Больше всего лютуют в Горловке»: стало известно, как члены НВФ забирают мужчин ОРДО на «фронт»

Мужчинам, которые выезжают на междугородние трассы, сразу вручают повестку и забирают на фронт

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«Народная милиция ДНР» стала чаще забирать мужчин в «армию ДНР». Об этом сообщают российские корреспонденты пропагандистского ресурса «URA.RU», передает УРА-Информ.

«В ДНР между городами стало больше военных постов. Больше всего военные лютуют в Горловке и ряде других городов Донецкой области. Всех водителей останавливают и вручают им повестки. Таксисты даже отказываются выезжать на работу из-за риска быть пойманными. Из-за этого местный водитель отказался вести журналистов в соседний город. Людей продолжают забирать из автобусов и магазинов на фронт», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение остановить сертификацию «Северного потока 2».