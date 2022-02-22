Общество

«Больше всего лютуют в Горловке»: стало известно, как члены НВФ забирают мужчин ОРДО на «фронт»

Мужчинам, которые выезжают на междугородние трассы, сразу вручают повестку и забирают на фронт

Время чтения: 28 Секунд

«Народная милиция ДНР» стала чаще забирать мужчин в «армию ДНР». Об этом сообщают российские корреспонденты пропагандистского ресурса «URA.RU», передает УРА-Информ.

«В ДНР между городами стало больше военных постов. Больше всего военные лютуют в Горловке и ряде других городов Донецкой области. Всех водителей останавливают и вручают им повестки. Таксисты даже отказываются выезжать на работу из-за риска быть пойманными. Из-за этого местный водитель отказался вести журналистов в соседний город. Людей продолжают забирать из автобусов и магазинов на фронт», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение остановить сертификацию «Северного потока 2». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Гороскоп на 23 февраля среду для всех знаков Зодиака: что советует астролог

Кому из знаков Зодиака среда принесёт удачу – расскажет гороскоп.

Министр обороны обратился к украинским военным: «Впереди тяжёлые испытания, будут потери»

Сегодня, 22 февраля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам ВСУ.

После признания Путиным «Л/ДНР» Зеленский выступил с обращением к украинцам (видео)

Вчера, двадцать первого февраля после того как российским президентом Владимиром Путиным» были официально признаны так называемые «Л/ДНР», президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации.

«Главы» ОРДЛО призвали Путина признать «независимость ЛДНР»

Соответствующее обращение прозвучало в эфире российского пропагандистского телеканала

«Приходят даже 70+, требуя отправить их в окопы»: в ОРДЛО сделали заявление о призыве

Желающих «защищать республику», якобы масса

В Госдуме прогнозируют прорыв обороны «ДНР» на Донбассе и победу ВСУ

ВСУ могут одержать верх над «армией ЛДНР» численным превосходством