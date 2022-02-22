«Киев продолжает готовиться к наступлению», — Пушилин

ВСУ якобы не отказались от силового варианта

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Украинская сторона якобы продолжает готовиться к наступлению на оккупированном украинском Донбассе и ВСУ якобы полностью не отказались от силового варианта. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Киев готовился и готовится, еще, к сожалению, у меня нет данных, я в дороге, у меня нет данных, что Киев передумал наступать или передумал силовым способом разрешать конфликт», — заявил он в интервью российским СМИ.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский рассмотрит предложение МИД о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ.