Украине прогнозируют переход в новый климат: озвучен самый аномальный вариант

В Украине уже происходит смена климата, можно ожидать аномальных темпер, а зимы вообще не быть.

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Об этой информации сообщил Апостроф TV , передает Ura-inform.

Участницей межправительственной группы экспертов по изменению климата Светланой Краковской было завялено в одном из теле эфиров, что Украина будет иметь последствия от глобального изменения климата.

С её слов, в нашей стране можно ожидать повышения среднегодовой температуры, а зимы и вовсе может исчезнуть. Так же Краковская отметила, что украинскими климатологами выделяется несколько возможных сценариев как в дальнейшем будут развиваться события. Но в каждом из них предусмотрено повышение среднегодовых температурных показателей.

Эксперт рассказала, что в Украине может быть реализован самый «жесткий сценарий». Она полагает, что если средняя температура воздуха на территории нашей страны поднимется на 4-6 градусов, то это уже можно расценивать как «катастрофу». Краковская предупредила, что если мы не будем слушать учёных и продолжим использование ископаемых источников энергии, то в Украине точно будет такой «жёсткий» сценарий.

Специалистом было отмечено, что природные изменения могут привести к тому что в Украине зимы вообще не будет. Периоды морозов возможны, подчеркнула эксперт, но в среднем, температура будет выше нуля и не будет снега.

И такие изменения повлекут за собой каскад последствий.

«Не будет снежного покрова, соответственно будет меньше влаги в почве, и меньше будет питание рек. Водные ресурсы будут страдать и будут изменения в экосистемах – не будут вымерзать вредители. То есть дальше идет целый каскад рисков», – резюмировала Краковская.

Напомним, ранее сообщалось, В Украине изменение климата сильнее всего ударит по 5 областям: исследование учёных.