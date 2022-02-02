Политика

В Госдуме РФ нашли способ «легализованных» поставок оружия боевикам на Донбасс

Такой путь позволяет России выйти за ограничения, накладываемые «нормандским форматом»

Время чтения: 36 Секунд

Российская Федерация может поставлять оружие боевикам на временно оккупированные территории украинского Донбасса через Южную Осетию. Об этом заявил первый зампредседатель думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин, передает УРА-Информ.

«Южная Осетия с наибольшей вероятностью может оказаться тем государством, через которое, если будет принято такое решение, отдельные виды вооружения будут поставляться республикам Донбасса. Южная Осетия их признала», — отметил он.

Затулин также заявил, что такой вариант легализации будет ответом Западу.

«Украина не скрывала, например, что применяла „Байрактар“. Хотя это напрямую запрещено Минскими соглашениями и прочими документами». Поэтому «бесконечно терпеть все это с нашей стороны было бы неправильно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «власти» рассчитывают, что признание «республик» Российской Федерацией даст им международный статус, а также экономическое процветание. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Особый статус для Донбасса: в МИД прокомментировали возможность

Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений

Ждет сигнала от России: Зеленский озвучил подробности

Зеленский добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных

«Гарантии безопасности для РФ»: НАТО и США проигнорировали ультиматумы России

НАТО ссылается на право стран на свободный выбор

В Госдуме озвучили, сколько жителей ОРДЛО подали заявления на вступление в «Единую Россию»

В ростовском отделении „Единой России“ огромное количество заявлений от граждан РФ, живущих в Донбассе

«Чемодан — вокзал — Россия»: Данилов озвучил, что делать жителям ОРДЛО с паспортами РФ

Там выдали сотни тысяч паспортов на территории оккупированной Донецкой и Луганской области

В России назвали уязвимые места Путина

Под угрозой остаться без своих капиталов Путин станет менее агрессивен, а близкое окружение, оставшись в сложном положении, будет само на него давить