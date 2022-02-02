В Госдуме РФ нашли способ «легализованных» поставок оружия боевикам на Донбасс

Такой путь позволяет России выйти за ограничения, накладываемые «нормандским форматом»

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Российская Федерация может поставлять оружие боевикам на временно оккупированные территории украинского Донбасса через Южную Осетию. Об этом заявил первый зампредседатель думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин, передает УРА-Информ.

«Южная Осетия с наибольшей вероятностью может оказаться тем государством, через которое, если будет принято такое решение, отдельные виды вооружения будут поставляться республикам Донбасса. Южная Осетия их признала», — отметил он.

Затулин также заявил, что такой вариант легализации будет ответом Западу.

«Украина не скрывала, например, что применяла „Байрактар“. Хотя это напрямую запрещено Минскими соглашениями и прочими документами». Поэтому «бесконечно терпеть все это с нашей стороны было бы неправильно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «власти» рассчитывают, что признание «республик» Российской Федерацией даст им международный статус, а также экономическое процветание.