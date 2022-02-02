В Госдуме РФ нашли способ «легализованных» поставок оружия боевикам на Донбасс

Такой путь позволяет России выйти за ограничения, накладываемые «нормандским форматом»
Российская Федерация может поставлять оружие боевикам на временно оккупированные территории украинского Донбасса через Южную Осетию. Об этом заявил первый зампредседатель думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин, передает УРА-Информ.
«Южная Осетия с наибольшей вероятностью может оказаться тем государством, через которое, если будет принято такое решение, отдельные виды вооружения будут поставляться республикам Донбасса. Южная Осетия их признала», — отметил он.
Затулин также заявил, что такой вариант легализации будет ответом Западу.
«Украина не скрывала, например, что применяла „Байрактар“. Хотя это напрямую запрещено Минскими соглашениями и прочими документами». Поэтому «бесконечно терпеть все это с нашей стороны было бы неправильно», — добавил он.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «власти» рассчитывают, что признание «республик» Российской Федерацией даст им международный статус, а также экономическое процветание.
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