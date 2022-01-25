Политика

В Минобороны не наблюдают признаков скорого вторжения РФ в Украину

Пока ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали

Время чтения: 36 Секунд

Сейчас оснований считать, что вторжение Российской Федерации в Украину произойдет в ближайшие дни, не существует, однако, есть такая угроза. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

В данный момент ударной группировки, как считает Резников, которая могла бы совершить вторжение на украинские территории, российские вооруженные силы не создали.

«Оснований считать, что завтра будет вторжение не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в США якобы используют украинское государство для размещения на ее территории военной базы. Также он заявил, что если бы он бы на месте президента России Владимира Путина, «давно забрал бы Украину» и навел там порядок. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Трудно представить, что будет»: Азаров спрогнозировал бои в ОРДЛО

По словам Азарова, в зоне ООС на Донбассе находится бригада ВСУ, оснащенная наступательным оружием

Царь или император: Жириновский предложил переименовать должность Путина

В России должность президента необходимо переименовать в царя или императора

Кадыров готов «навести порядок» в Украине

Кадыров заявил, что США якобы используют Украину для размещения на ее территории военной базы

Нам предстоят серьезные вызовы – Медведчук сказал, что будет происходить с Украиной в 2022 году

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о том, что Украинское государство столкнется с проблематичными явлениями. По его словам, ее ждут целых 3 вызова, с которыми властям как-то придется справляться.

В Британии спрогнозировали «молниеносную» войну РФ в Украине

Великобритания поставляет Украине оборонное оружие

Кабинет министров лишил Кличко права вносить кандидатуры глав райадминистраций

Кабинет министров Украины лишил главу КГГА Виталия Кличко права вносить кандидатуры глав районных администраций на назначение Главой украинского государства Владимиром Зеленским.