В Минобороны не наблюдают признаков скорого вторжения РФ в Украину

Пока ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали

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Сейчас оснований считать, что вторжение Российской Федерации в Украину произойдет в ближайшие дни, не существует, однако, есть такая угроза. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

В данный момент ударной группировки, как считает Резников, которая могла бы совершить вторжение на украинские территории, российские вооруженные силы не создали.

«Оснований считать, что завтра будет вторжение не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в США якобы используют украинское государство для размещения на ее территории военной базы. Также он заявил, что если бы он бы на месте президента России Владимира Путина, «давно забрал бы Украину» и навел там порядок.